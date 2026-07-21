Nedåt på börsen – Boliden backar efter rapport

Stockholmsbörsen inleder handeln med svagt fallande kurser. Vid 09.30 är storbolagsindexet OMXS30 ned med 0,2 procent och det breda indexet OMXSPI med 0,3 procent.

Kurserna på de stora asiatiska börserna pekade mestadels uppåt under tisdagen, för första gången på fyra dagar. Investerare återvände till chip-aktier.

– Marknaden har redan genomgått en relativt stor korrektion, säger Ikuo Mitsui, fondförvaltare på Aizawa Securities till Bloomberg.

Verkstadsbolaget Alfa Laval slår till med en rejäl ökning av orderingången under kvartalet men resultatet och marginalerna når inte upp till förväntningarna. Aktien faller med 1 procent.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden ökade sitt resultat och sin omsättning rejält under det andra kvartalet, men nådde trots detta inte upp till analytikerkårens förväntningar. Aktien faller med drygt 5 procent.

Kontraktstillverkaren Hanzas resultat och omsättning växer kraftigt. Aktien backar med 4 procent.

Gamingbolaget MTG redovisade ett resultat för den gångna perioden som överraskade på uppsidan sett till Infronts sammanställning av analytikerestimat. Aktien lyfter 4 procent.

Bland övriga rapporterande bolag märks Meds och Medcap, vars aktier lyfter tvåsiffrigt.