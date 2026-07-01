Börsen backar – Saab stiger efter Ukraina-affären

Efter tisdagens tydliga uppgångar handlas Stockholmsbörsen ner på onsdagen. Vid 09.30-tiden är både storbolagsindexet OMXS30 och breda OMXSPI ner 0,4 procent.

Det är en motsatt trend jämfört med Wall Street som gick starkt i går kväll och Asienbörserna som steg något under morgonen.

It-återförsäljaren Dustin redovisade under morgonen delår, som visar på en bättre lönsamhet än väntat. Aktien stiger cirka 2,5 procent.

AI-raketen Sivers Semiconductors tog på tisdagskvällen in cirka 700 miljoner kronor via en riktad nyemission. Emissionen gjordes till en rabatt på nära 10 procent mot gårdagens stängningskurs och övertecknades flera gånger. Aktien faller kring 9 procent.

Saab aviserade i går kväll ett nytt avtal värt närmare 25 miljarder kronor om att leverera 16 Gripen-plan till Ukraina. Aktien ökar drygt 2 procent.

Budgivarna Tricarbs höjde i går budet på marknadsföringsbolaget Cint till 6 kronor per aktie. Det är 1,5 procent över gårdagens stängningskurs 5,91 kronor. Aktien stiger 1 procent.

Forskningsbolaget Alzecure Pharma rusar cirka 70 procent efter att ha ingått ett samarbetsavtal med det danska bioteknikbolaget Quantumcell kring de globala rättigheterna till alzheimerplattformen Neurorestore.

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