Börsen ser ut att inleda nära noll efter rapporter

Stockholmsbörsen ser ut att inleda onsdagens handel med mindre rörelser, efter en uppsjö kvartalsrapporter under morgonen.

Inför börsöppningen har storbankerna SEB och Handelsbanken presenterat kvartalssiffror, liksom livsmedelsbjässen Axfood.

Under tisdagen stängde Wall Street på plus och under natten har Asienbörserna fortsatt uppåt, särskilt i tekniksektorn.