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Stockholmare i solen vid vattnet vid Skeppsbrokajen. I bakgrunden Gröna Lund. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Börsen ser ut att öppna uppåt

Av Andreas Victorzon
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Stockholmsbörsen ser ut att fortsätta uppåt vid fredagens öppning i linje med de breda uppgångarna i Asien och terminshandeln för Europabörserna under morgonen. Förhandeln hos IG Markets indikerar vid 08.40-tiden att storbolagsindexet OMXS30 öppnar 0,4 procent upp.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har lämnat en blandad delårsrapport som visar på högre hyresintäkter än väntat, medan förvaltningsresultatet var lägre än väntat.

Sektorkollegan Platzers förvaltningsresultat ökade samtidigt med 4 procent, medan både hyresintäkterna och uthyrningsgraden ökade marginellt.

Analyshuset ABG Sundal Collier räknar med att Mips stiger på fredagsbörsen efter att ha gjort upp i en dispyt mot amerikanska Brainguard och ska betala motsvarande 31 miljoner kronor, skriver Direkt.

Den amerikanska storbanken Citi varnar för att EQT:s kommande delårsrapport blir svagare än väntat.

Texten uppdateras.

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