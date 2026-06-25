Börsen väntas öppna uppåt efter ny AI-hauss

Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt, men med något mindre rörelser än de kraftiga uppgångarna i Asien. Utvecklingen kommer i spåren av minneschipjätten Microns delårsrapport sent på onsdagen som krossade förväntningarna och blåste liv i AI-rallyt.

Terminshandeln indikerar även kraftiga lyft på Wall Street när handeln inleds i eftermiddag.

Analyshuset Pareto anser att marknaden felbedömer Saab och höjer sitt råd till köp. Samtidigt sänks riktkursen för aktien till 620 från 650 kronor, vilket fortfarande innebär en uppsida på 26 procent från gårdagens stängningskurs.

Castellum säljer sitt fastighetsbestånd i Skåne till Wihlborgs för drygt 13 miljarder kronor med förlust. Planen är att 60 procent av pengarna ska gå tillbaka till aktieägarna.

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