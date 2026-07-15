”Bostadsfrågan viktig för att fler ska vilja skaffa barn”
En åldrande befolkning till följd av låga födelsetal innebär en utmaning, men det finns verktyg att ta till. Det skriver Dubravka Šuica, EU-kommissionär med ansvar för demografifrågor, på Aftonbladets debattsida.
En av flera viktiga pusselbitar är bostadsfrågan, där politiken måste möjliggöra att bostäder kan ägas till en överkomlig kostnad, skriver hon.
”Den är en viktig faktor för stabilitet och välmående, och måste ofta lösas innan par skaffar barn.”
Hon ser behov av en särskild EU-byrå för att ”fylla luckan mellan statistik och politik”.
Om debattören
Dubravka Šuica, EU-kommissionär med ansvar för Medelhavet och demografifrågor
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