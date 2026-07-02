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Boulspelare i Marseille. (Pavel Golovkin / AP)
Sport

Bouleskandal i Frankrike – flera stjärnor gripna

Av Tomas Ekelund
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Fransk polis grep fyra landslagsspelare i boule som misstänks för inblandning i matchfixning i samband med prestigefulla Masters de pétanque 2025, enligt Le Parisien.

Laget de spelade i förlorade oväntat kvartsfinalen med klara 4–13 mot ett lokalt lag. Inför matchen hade spel för omkring 61 000 euro, motsvarande omkring 675 000 kronor, lagts på förlusten.

Bland de misstänkta finns en av världens främsta boulespelare
www.leparisien.fr
Ytterligare personer greps – nio sammanlagt
TT
bakgrund
 
Masters de pétanque
fr.wikipedia.org
Les Masters de Pétanque sont une compétition de pétanque disputée par équipes en triplettes, une des plus relevées au monde à l'heure actuelle. Les plus grands champions tels Philippe Quintais, Christian Fazzino, Philippe Suchaud ou encore Marco Foyot se disputent chaque année depuis 1999 ce titre.
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