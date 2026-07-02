Bouleskandal i Frankrike – flera stjärnor gripna

Fransk polis grep fyra landslagsspelare i boule som misstänks för inblandning i matchfixning i samband med prestigefulla Masters de pétanque 2025, enligt Le Parisien.

Laget de spelade i förlorade oväntat kvartsfinalen med klara 4–13 mot ett lokalt lag. Inför matchen hade spel för omkring 61 000 euro, motsvarande omkring 675 000 kronor, lagts på förlusten.