Kvinnor mellan 20 och 24 år är mest utsatta för våld i nära relation. Det visar en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bland de kvinnor mellan 16 och 84 år som uppgett att de har en funktionsnedsättning svarar 16,3 procent att de blivit utsatta för våld, jämfört med 9,2 procent hos dem utan. När män fått samma fråga syns ingen skillnad.

Vanligast bland både män och kvinnor är psykiskt våld, exempelvis kränkningar, förödmjukelser och kontrollerande beteende från en partner.

– Endast 3,0 procent av dem som utsattes för någon form av våld i en nära relation under 2025 uppger att detta polisanmäldes, vilket är på ungefär samma nivå som 2022, säger Anna Frenzel, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.