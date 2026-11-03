Nästan alla hemlösa kvinnor som lever på gatan har utsatts för våld och många har tvingats till prostitution för att ha råd med mat eller finansiera missbruk. Det säger Sofie Grande, socialchef på Västerås stadsmission, till P4 Västmanland.

– Vi brukar säga att det handlar om 90 procent som har utsatts för våld, och där ingår även sexuellt våld. Prostitution kan vara en del av det.

Hon menar att härbärgen spelar en avgörande roll för att ge hemlösa kvinnor en trygg plats att sova på.