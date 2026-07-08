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Gruppen Bland Drakar och Dragqueens vann Årets keep up the good work under QX-galan 2026. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Politik

Bråk om dragmusikal i Täby – M-ledning tar avstånd

Av Adam Lindh
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En moderat kommunpolitiker i Täby riktade skarp kritik mot Bland Drakar och Dragqueens familjemusikal ”Lilla Jag och Drakarnas Drottning” när föreställningen gästade Ängsholmsparken, rapporterar Mitt i.

I en kommentar på Facebook beskrev politikern drag som en nidbild av kvinnor och kallade dragartister för ”översexualiserade” och ”megabystiga”. Efter att teatergruppen kallat hans kommentar för ”gubbslem” i ett svar på Facebook skrev politikern att det inte skulle bli några fler föreställningar med gruppen i Täby.

Nu kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Täby, Erik Andersson (M), händelsen.

– Det är åsikter som får stå för honom och det är inget vi som politiskt parti står bakom, säger Andersson till Mitt i.

Han säger också att det är viktigt för politiker att inte lägga sig i den fria kulturen.

Politikern har bemött kritiken med att han skrev kommentarerna i viss affekt
Lokaltidningen Mitt i
Musikalen har tidigare väckt debatt i samband med en skolföreställning i Lilla Edet, samtidigt som den uppskattades av många av eleverna (21 maj)
Sveriges Radio
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