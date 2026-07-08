Bråk om dragmusikal i Täby – M-ledning tar avstånd

En moderat kommunpolitiker i Täby riktade skarp kritik mot Bland Drakar och Dragqueens familjemusikal ”Lilla Jag och Drakarnas Drottning” när föreställningen gästade Ängsholmsparken, rapporterar Mitt i.

I en kommentar på Facebook beskrev politikern drag som en nidbild av kvinnor och kallade dragartister för ”översexualiserade” och ”megabystiga”. Efter att teatergruppen kallat hans kommentar för ”gubbslem” i ett svar på Facebook skrev politikern att det inte skulle bli några fler föreställningar med gruppen i Täby.

Nu kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Täby, Erik Andersson (M), händelsen.

– Det är åsikter som får stå för honom och det är inget vi som politiskt parti står bakom, säger Andersson till Mitt i.

Han säger också att det är viktigt för politiker att inte lägga sig i den fria kulturen.