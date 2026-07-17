Brand i vindkraftverk – vingar har fallit ner

Bilden visar ett vindkraftverk utanför Ystad, som förstördes i en brand i maj 2023. Den har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Strax efter klockan 11 på fredagsförmiddagen började det brinna i ett vindkraftverk utanför östgötska Mjölby, rapporterar Aftonbladet.

För Expressen uppger insatsledaren att vingarna ”brunnit av och trillat ner på marken”. Räddningstjänsten uppger att branden uppstod i vindkraftverkets maskinrum, cirka 50 meter upp i luften.

Det finns inga uppgifter om att personer ska ha skadats i samband med branden.