Brand i vindkraftverk – vingar har fallit ner
Strax efter klockan 11 på fredagsförmiddagen började det brinna i ett vindkraftverk utanför östgötska Mjölby, rapporterar Aftonbladet.
För Expressen uppger insatsledaren att vingarna ”brunnit av och trillat ner på marken”. Räddningstjänsten uppger att branden uppstod i vindkraftverkets maskinrum, cirka 50 meter upp i luften.
Det finns inga uppgifter om att personer ska ha skadats i samband med branden.
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