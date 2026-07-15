Brand på studentboende i Karlstad – flera skadade
Sex personer är skadade, varav en allvarligt, efter en brand i ett studentboende i Karlstad på tisdagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Värmland.
Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen.
– Det är ett korridorsboende med enrumslägenheter och för att folk inte skulle få i sig rök inrymdes alla till sina lägenheter, för att sen plockas ut från balkongerna med höjdfordon, säger Katrin Gyllander på SOS Alarm.
Händelsen utreds som grov mordbrand.
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