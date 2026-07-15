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Illustrationsbild. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Brand på studentboende i Karlstad – flera skadade

Av Anders Hovne
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Sex personer är skadade, varav en allvarligt, efter en brand i ett studentboende i Karlstad på tisdagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen.

– Det är ett korridorsboende med enrumslägenheter och för att folk inte skulle få i sig rök inrymdes alla till sina lägenheter, för att sen plockas ut från balkongerna med höjdfordon, säger Katrin Gyllander på SOS Alarm.

Händelsen utreds som grov mordbrand.

Fem personer fick rökskador
Sveriges Television
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