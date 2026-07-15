Brand på studentboende i Karlstad – flera skadade

Sex personer är skadade, varav en allvarligt, efter en brand i ett studentboende i Karlstad på tisdagskvällen, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

Branden bröt ut i en lägenhet på tredje våningen.

– Det är ett korridorsboende med enrumslägenheter och för att folk inte skulle få i sig rök inrymdes alla till sina lägenheter, för att sen plockas ut från balkongerna med höjdfordon, säger Katrin Gyllander på SOS Alarm.

Händelsen utreds som grov mordbrand.