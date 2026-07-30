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SkogsbrändernaOmni förklarar

Brandforskaren: Inte bara värmen som får Sydeuropa att brinna

En grupp människor försöker släcka en brand nära Lacanau, utanför Bordeaux i Frankrike. (Baz Ratner/AP/TT)

Klimatförändringarna gör bränderna värre, men förklarar inte allt. Ett igenvuxet landskap har skapat mer bränsle och gjort Sydeuropas bränder svårare att stoppa.

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