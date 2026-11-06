Bratt hjälte i förlängningen när Devils besegrade Blues
Jesper Bratt blev matchhjälte när hans New Jersey Devils besegrade St Louis Blues med 5–4 efter förlängning i nattens NHL. Svensken avgjorde på ett friläge efter bara 86 sekunder.
– Jag försökte bara läsa av situationen snabbt. På ett friläge i förlängning har man mycket mer tid att tänka än i spel fem mot fem, säger Bratt till NHL.com
Devils såg ut att gå mot en bekväm seger och ledde med 4–1 i tredje perioden. Men Blues gjorde tre mål på drygt tre minuter och tvingade fram förlängning. Bratt noterades även för en assist.
Nattens NHL-resultat
Golden Knights 2–1 Red Wings
Mammoth 4–5 Canadiens (efter förlängning)
Blues 4–5 Devils (efter förlängning)
Bruins 6–2 Penguins
Hurricanes 5–3 Islanders
Stars 1–2 Blue Jackets (efter straffar)
Canucks 2–6 Jets
Blackhawks 1–4 Lightning
Flyers 2–3 Rangers
Ducks 5–4 Oilers
Predators 3–2 Avalanche (efter förlängning)