Jesper Bratt blev matchhjälte när hans New Jersey Devils besegrade St Louis Blues med 5–4 efter förlängning i nattens NHL. Svensken avgjorde på ett friläge efter bara 86 sekunder.

– Jag försökte bara läsa av situationen snabbt. På ett friläge i förlängning har man mycket mer tid att tänka än i spel fem mot fem, säger Bratt till NHL.com

Devils såg ut att gå mot en bekväm seger och ledde med 4–1 i tredje perioden. Men Blues gjorde tre mål på drygt tre minuter och tvingade fram förlängning. Bratt noterades även för en assist.