Karlsson med hattrick när Vegas slog Montreal
Den svenske NHL-stjärnan William Karlsson gjorde i natt hattrick när hans Vegas Golden Knights besegrade Montreal Canadiens med 6–2 på hemmais. Det är fjärde gången som 33-åringen gör tre mål i en match i den amerikanska hockeyligan.
– På det stora hela gjorde vi en ganska bra match, säger han till ligans hemsida efteråt.
Hans laglagkamrat och landsman Victor Olofsson gjorde också mål i matchen.
Nattens NHL-resultat
Vegas 6–2 Montreal
Florida 1–2 Tampa Bay
Carolina 3–2 Ottawa
Detroit 2–3 Nashville
New Jersey 2–1 Winnipeg
New York Rangers 1–0 Calgary
Pittsburgh 3–2 Toronto (efter förlängning)
St Louis 1–4 Washington
Philadelphia 1–2 New York Islanders
Dallas 7–4 Utah
Colorado 6–3 San Jose
Los Angeles 5–4 Anaheim
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