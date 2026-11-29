Den svenske NHL-stjärnan William Karlsson gjorde i natt hattrick när hans Vegas Golden Knights besegrade Montreal Canadiens med 6–2 på hemmais. Det är fjärde gången som 33-åringen gör tre mål i en match i den amerikanska hockeyligan.

– På det stora hela gjorde vi en ganska bra match, säger han till ligans hemsida efteråt.

Hans laglagkamrat och landsman Victor Olofsson gjorde också mål i matchen.