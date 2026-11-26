Arvidsson het – gjorde tre poäng i Red Wings seger
Viktor Arvidsson gjorde mål och dubbla assist när hans Detroit Red Wings besegrade Vancouver Canucks med 5–1 i natt. Han stod för två framspelningar i den första perioden och fastställde själv matchresultatet i mitten av den tredje.
Poängen var välkomna för Detroit, som endast vunnit två av de nio senaste matcherna.
Nattens NHL-resultat
Boston 2–4 Winnipeg
Buffalo 5–1 New York Rangers
Columbus 2–3 New Jersey (efter straffar)
Florida 5–3 Ottawa
New York Islanders 3–2 St Louis (efter straffar)
Pittsburgh 3–6 Calgary
Tampa Bay 1–3 Carolina
Washington 7–3 Philadelphia
Detroit 5–1 Vancouver
Dallas 1–3 Nashville
Minnesota 3–4 Utah
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