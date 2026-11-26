Buffalo Sabres Rasmus Dahlin (höger) firar sitt mål med Mattias Samuelsson i matchen mot New York Rangers.

Rasmus Dahlin stod för ett mål och en assist när hans Buffalo Sabres besegrade delstatsrivalen New York Rangers med 5–1 i nattens NHL.

Den svenske backen behövde bara 17 sekunder för att öppna målskyttet med ett handledsskott, framspelad av Tage Thompson och Jiri Kulich.

– Att ta ledningen med 1–0 är ett fantastiskt sätt att inleda en match, säger han till NHL.com.

I den andra perioden spelade Dahlin sedan fram till Zach Bensons mål. Även Buffalosvensken Noah Östlund noterades för en assist i den tredje perioden.