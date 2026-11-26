Dahlin nätade när Sabres krossade Rangers
Rasmus Dahlin stod för ett mål och en assist när hans Buffalo Sabres besegrade delstatsrivalen New York Rangers med 5–1 i nattens NHL.
Den svenske backen behövde bara 17 sekunder för att öppna målskyttet med ett handledsskott, framspelad av Tage Thompson och Jiri Kulich.
– Att ta ledningen med 1–0 är ett fantastiskt sätt att inleda en match, säger han till NHL.com.
I den andra perioden spelade Dahlin sedan fram till Zach Bensons mål. Även Buffalosvensken Noah Östlund noterades för en assist i den tredje perioden.
Nattens NHL-resultat
Islanders 3–2 Blues
Sabres 5–1 Rangers
Capitals 7–3 Flyers
Blue Jackets 2–3 Devils (efter straffar)
Bruins 2–4 Jets
Penguins 3–6 Flames
Panthers 5–3 Senators
Lightning 1–3 Hurricanes
Red Wings 5–1 Canucks
Stars 1–3 Predators
Wild 3–4 Mammoth
Avalanche 5–0 Canadiens (pågår)
Kraken 0–0 Blackhawks (pågår)
Ducks 5–0 Sharks (pågår)