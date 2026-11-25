Dubbla svenskpoäng när Vegas sänkte Edmonton
Svenskarna William Karlsson och Victor Olofsson stod för varsin assist när Vegas Golden Knights besegrade Edmonton Oilers med 5–3 i nattens NHL.
Olofsson spelade tillsammans med Mitchell Marner fram Jack Eichel till matchens första mål drygt sex minuter in i den första perioden. Karlsson bidrog till att Trevor Connelly fastställde slutresultatet i tom bur. Connelly stod för två mål och en assist.
Segern var Vegas andra raka efter fyra förluster i följd, varav tre på övertid.
Nattens NHL-resultat
Oilers 3–5 Golden Knights
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