Larkin hyllades i debuten – Kings förstörde festen
Dylan Larkin noterades för en assist i debuten för Montreal Canadiens efter den uppmärksammade flytten från Detroit Red Wings. Men Los Angeles Kings förstörde välkomstfesten och vann matchen med 2–1.
Den tidigare Detroitkaptenen hyllades med stort jubel från hemmapubliken när han spelade fram till Alex Newhooks kvitteringsmål i den andra perioden.
Trevor Moore avgjorde för Los Angeles, som tagit tre segrar på de fyra senaste matcherna.
Nattens NHL-resultat
Devils 3–2 Blue Jackets
Canediens 1–2 Kings
Senators 2–1 Flames
Jets 4–2 Mammoth
Islanders 2–4 Maple Leafs
Kraken 1–1 Ducks (pågår)
Sharks 2–3 Wild (pågår)
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