Dylan Larkin noterades för en assist i debuten för Montreal Canadiens efter den uppmärksammade flytten från Detroit Red Wings. Men Los Angeles Kings förstörde välkomstfesten och vann matchen med 2–1.

Den tidigare Detroitkaptenen hyllades med stort jubel från hemmapubliken när han spelade fram till Alex Newhooks kvitteringsmål i den andra perioden.

Trevor Moore avgjorde för Los Angeles, som tagit tre segrar på de fyra senaste matcherna.