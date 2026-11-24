Vilardi hattrickhjälte – Björck bakom segermålet
Gabriel Vilardi stod för karriärens andra hattrick i NHL när hans Winnipeg Jets besegrade Utah Mammoth med 4–2. Efter en tung säsongsinledning har forwarden gjort fem mål på de sex senaste matcherna.
– När man är inne i en svacka är det bara att fortsätta kämpa och försöka göra rätt i de små detaljerna, säger han till NHL.com.
Svenske Viggo Björck spelade fram Morgan Barron till 3–2 och har nu sju poäng på sina 25 första NHL-matcher. Winnipeg har tagit poäng i nio av de tio senaste matcherna.
Nattens NHL-resultat
Devils 3–2 Blue Jackets
Canediens 1–2 Kings
Senators 2–1 Flames
Jets 4–2 Mammoth
Islanders 2–4 Maple Leafs
Kraken 2–1 Ducks
Sharks 2–5 Wild
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