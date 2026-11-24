Winnipegs målvakt Stuart Skinner blockerar pucken när Utahs Kailer Yamamoto jagar en retur i den andra perioden.

Gabriel Vilardi stod för karriärens andra hattrick i NHL när hans Winnipeg Jets besegrade Utah Mammoth med 4–2. Efter en tung säsongsinledning har forwarden gjort fem mål på de sex senaste matcherna.

– När man är inne i en svacka är det bara att fortsätta kämpa och försöka göra rätt i de små detaljerna, säger han till NHL.com.

Svenske Viggo Björck spelade fram Morgan Barron till 3–2 och har nu sju poäng på sina 25 första NHL-matcher. Winnipeg har tagit poäng i nio av de tio senaste matcherna.