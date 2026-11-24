Joel Eriksson Ek (till höger) firar sitt mål mot San Jose med lagkamraterna Jared Spurgeon och Kirill Kaprizov.

Svenske Joel Eriksson Ek stod för två mål och en assist när hans Minnesota Wild besegrade San Jose Sharks med 5–2. Laget har nu tagit poäng i 15 raka matcher, vilket är nytt klubbrekord.

Även målvakten Filip Gustavsson imponerade i sin säsongsdebut efter sommarens höftoperation. Svensken svarade för 22 räddningar, medan den ryske stjärnan Kirill Kaprizov noterades för ett mål och tre assist.