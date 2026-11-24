Eriksson Ek tvåmålsskytt när Wild förlängde rekordsviten
Svenske Joel Eriksson Ek stod för två mål och en assist när hans Minnesota Wild besegrade San Jose Sharks med 5–2. Laget har nu tagit poäng i 15 raka matcher, vilket är nytt klubbrekord.
Även målvakten Filip Gustavsson imponerade i sin säsongsdebut efter sommarens höftoperation. Svensken svarade för 22 räddningar, medan den ryske stjärnan Kirill Kaprizov noterades för ett mål och tre assist.
Nattens NHL-resultat
Devils 3–2 Blue Jackets
Canadiens 1–2 Kings
Senators 2–1 Flames
Jets 4–2 Mammoth
Islanders 2–4 Maple Leafs
Kraken 3–2 Ducks
Sharks 2–5 Wild
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