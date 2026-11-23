Broberg inledde vändning – Blues vann efter straffar
St. Louis Blues stod för en mäktig vändning mot Edmonton Oilers i nattens NHL. Laget vände 1–4 till 4–4 med tre mål på drygt fem minuter i tredje perioden. Svenske Philip Broberg inledde upphämtningen med sitt 2–4-mål.
– Det första målet var enormt viktigt. Det satte igång oss, säger Jimmy Snuggerud till NHL.com.
St. Louis vann till slut med 5–4 efter straffar och tog sin fjärde raka seger.
Nattens NHL-resultat
Stars 1–0 Penguins
Blues 5–4 Oilers (efter straffar)
Canucks 3–6 Blackhawks
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