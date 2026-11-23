St. Louis Blues stod för en mäktig vändning mot Edmonton Oilers i nattens NHL. Laget vände 1–4 till 4–4 med tre mål på drygt fem minuter i tredje perioden. Svenske Philip Broberg inledde upphämtningen med sitt 2–4-mål.

– Det första målet var enormt viktigt. Det satte igång oss, säger Jimmy Snuggerud till NHL.com.

St. Louis vann till slut med 5–4 efter straffar och tog sin fjärde raka seger.