Elias Lindholm briljerade under natten och bidrog med fyra mål och en assist när hans Boston besegrade Washington med 7-5.

– Det var en sådan där kväll när varje gång jag rörde pucken, såg det ut att bli mål, säger han efter matchen enligt Expressen.

Lindholm har vid två tidigare tillfällen i NHL-karriären gjort hattrick men i natt var det både första gången han gjorde fyra mål under en match, och första gången han fick kepsar kastade på sig av Boston-fansen.