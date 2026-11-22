Elias Lindholms succé: Fyra mål och en assist
Elias Lindholm briljerade under natten och bidrog med fyra mål och en assist när hans Boston besegrade Washington med 7-5.
– Det var en sådan där kväll när varje gång jag rörde pucken, såg det ut att bli mål, säger han efter matchen enligt Expressen.
Lindholm har vid två tidigare tillfällen i NHL-karriären gjort hattrick men i natt var det både första gången han gjorde fyra mål under en match, och första gången han fick kepsar kastade på sig av Boston-fansen.
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