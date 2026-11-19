Lucas Raymond nätade för tredje matchen i rad
Svenske NHL-stjärnan Lucas Raymond gjorde i natt mål för tredje matchen i rad.
Han gjorde 1–0 för sitt Detroit Red Wings i slutet av den första perioden, men motståndarna Boston Bruins vände på steken och vann till slut med 4–1.
Matchen var en jubileumsmatch för Detroit. Laget firade att det var 100 år sedan man spelade den första matchen i den amerikanska hockeyligan.
Nattens NHL-resultat
Detroit 1–4 Boston
New Jersey 2–3 Montreal
Utah 4–1 Colorado
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