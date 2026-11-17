New York Rangers firade 100-årsdagen av klubbens allra första NHL-match med att besegra Montreal Canadiens med 3–1 i natt. Inför nedsläpp hyllades klubbens historia under en ceremoni där bland andra Henrik Lundqvist deltog.

– Det är coolt att få vinna en sådan match för en klubb med så rik historia, säger tvåmålsskytten Will Cuylle efter matchen.

Rangers spelade sin första NHL-match den 16 november 1926 och besegrade då Montreal Maroons med 1–0.