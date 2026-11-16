McDavid tangerar Gretzkys rekord: ”Han visar vägen”
Connor McDavid fortsätter att skriva NHL-historia. Kanadensaren stod för ett mål och två assist när hans Edmonton Oilers besegrade Philadelphia Flyers med 5–2 i natt.
Superstjärnan har därmed gjort poäng i samtliga 22 matcher sedan säsongsstarten. Bara Wayne Gretzky och Mats Sundin har haft längre poängsviter från säsongsstart. McDavid tangerade också Gretzkys rekord i att snabbast nå 40 assist under en säsong.
Oilers tränare Mike Babcock konstaterar att lagkaptenen lyfter hela laget.
– Han är en fantastisk spelare, men en ännu bättre människa. Han är en bra ledare och lagkamrat som visar vägen genom sitt hårda arbete och engagemang, säger han till NHL.com.
Nattens NHL-resultat
Sharks 4–2 Predators
Golden Knights 3–6 Canucks
Stars 2–1 Panthers (efter förlängning)
Ducks 6–1 Flames
Flyers 2–5 Oilers