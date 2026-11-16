Connor McDavid fortsätter att skriva NHL-historia. Kanadensaren stod för ett mål och två assist när hans Edmonton Oilers besegrade Philadelphia Flyers med 5–2 i natt.

Superstjärnan har därmed gjort poäng i samtliga 22 matcher sedan säsongsstarten. Bara Wayne Gretzky och Mats Sundin har haft längre poängsviter från säsongsstart. McDavid tangerade också Gretzkys rekord i att snabbast nå 40 assist under en säsong.

Oilers tränare Mike Babcock konstaterar att lagkaptenen lyfter hela laget.

– Han är en fantastisk spelare, men en ännu bättre människa. Han är en bra ledare och lagkamrat som visar vägen genom sitt hårda arbete och engagemang, säger han till NHL.com.