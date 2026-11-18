Eriksson Ek med mål och tre assist i Minnesotas seger
Svenske Joel Eriksson Ek stod för ett mål och tre assist när hans Minnesota Wild besegrade Nashville Predators med 7–3 i natt.
Han spelade bland annat fram Matthew Boldy två gånger och gjorde själv matchens sista mål i slutet av den andra perioden.
Minnesota har nu fyra raka segrar i NHL.
Nattens NHL-resultat
Boston 0–3 Los Angeles
Florida 2–5 Edmonton
New York Islanders 5–1 Columbus
Philadelphia 4–3 Buffalo
Winnipeg 1–2 Ottawa
Chicago 6–3 Toronto
Tampa Bay 5–2 Washington
Minnesota 7–3 Nashville
St Louis 8–2 Anaheim
bakgrund
Joel Eriksson Ek
Wikipedia (sv)
Joel Clas Eriksson Ek, född 29 januari 1997 i Karlstad, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Minnesota Wild i NHL. Han är son till den före detta ishockeyspelaren Clas Eriksson och bror till Olle Eriksson Ek.
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