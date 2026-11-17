Brock Boeser blev matchhjälte när hans Vancouver Canucks besegrade Utah Mammoth med 3–2 i natt.

Amerikanen spelade fram till Vancouvers två första mål innan han själv avgjorde i powerplay med drygt fyra minuter kvar av matchen. Därmed förlängde han sin poängsvit till åtta matcher. Svenske Jonathan Lekkerimäki stod för två assist.

Vancouver har nu vunnit två raka matcher för första gången den här säsongen.