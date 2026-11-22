Målfest och sju svenska poäng i St Louis i natt
Det är ett under att lufttanken till måltutan i St Louis inte tömdes under nattens NHL-drabbning mot New Jersey.
Hela 15 mål gjordes i matchen och svenskar var delaktiga i nära hälften av dem.
Hemmalaget vann med 9-6. Philip Broberg gjorde ett mål och två assist medan hans St Louis-kollega Jonatan Berggren satte två puckar.
Motståndarlagets Jesper Boqvist gjorde ett mål och en assist.
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