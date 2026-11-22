Det är ett under att lufttanken till måltutan i St Louis inte tömdes under nattens NHL-drabbning mot New Jersey.

Hela 15 mål gjordes i matchen och svenskar var delaktiga i nära hälften av dem.

Hemmalaget vann med 9-6. Philip Broberg gjorde ett mål och två assist medan hans St Louis-kollega Jonatan Berggren satte två puckar.

Motståndarlagets Jesper Boqvist gjorde ett mål och en assist.