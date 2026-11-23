Dallas Stars besegrade Pittsburgh Penguins med 1–0 i nattens NHL och tog därmed sin femte raka seger. Matchens enda mål gjordes av finländaren Joel Kiviranta, medan målvakten Jake Oettinger höll nollan för femte gången den här säsongen.

– Jag tycker nog att det här var min bästa nolla för säsongen. När det står 1–0 kan varje stor räddning avgöra matchen, så jag är riktigt stolt över den här, säger Oettinger till NHL.com.

Dallasmålvakten räddade samtliga 33 skott och blev matchhjälte när Pittsburgh pressade hårt i slutperioden.