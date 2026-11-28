Minnesota tappade en 3–0-ledning och föll med 3–4 mot Colorado efter straffläggning i nattens möte med Colorado.

Med bara sju minuter kvar hade Colorado inte ett enda mål, men då stod de för en rejäl uppryckning. Med en minut kvar på klockan kunde de kvittera, och sedan avgöra i straffläggningen.

Segern var Colorados tredje raka. Svenske stjärnan Joel Eriksson Ek gjorde två av Minnesotas mål.