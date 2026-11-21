En bild på fartyget som släppts av finska gränsbevakningen.

Ett brinnande ryskt lastfartyg driver in på finländskt vatten, uppger Finlands kustbevakning enligt Yle.

Enligt myndigheter har fartyget attackerats av drönare. Uppgifterna kommer samtidigt som Ukraina uppges ha attackerat mål i St Petersburg.

Den finländska gränsvakten ska vara på väg till fartyget. Det brinnande fartyget ska inte utgöra någon fara för den övriga sjöfarten.