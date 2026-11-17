I händelse av ett krig mellan Ryssland och Nato är det Sverige som ska möta ryssarna på Natos norra flank. Det säger Håkan Edström, professor i militärstrategi på norska Luftkrigsskolan, till DN.

– Vi måste släppa sargen och inse realiteterna. Det är vi som måste säkerställa att det finska försvaret håller, och även det norska i Nordnorge. Vi måste vara de första som kommer dit och förstärker, säger Edström.

Nato håller för närvarande på att rusta upp sin mest sårbara punkt: Den smala landremsan ”Suwalkikorridoren” på gränsen mellan Polen och Litauen. Tyskland har skickat 5 000 soldater med stridsvagnar till ett område utanför Vilnius i Litauen i syfte att avskräcka Ryssland, rapporterar Expressen.