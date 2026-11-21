En bild på fartyget som har släppts av finska gränsbevakningen.

Drönarattacken mot ett ryskt fartyg i Finska viken kan påverka Finland och Estland på flera sätt, skriver Yle-korrespondenten Rain Kooli i en analys.

Om det sker vid fler tillfällen blir den marina trafiken svår att förutspå, vilket ökar riskerna även för andra fartyg och kan leda till miljöskador som oljeläckage, enligt Kooli.

Han vill inte slå fast att Ukraina försöker strypa havsförbindelsen mellan det ryska fastlandet och exklaven Kaliningrad, men skriver att det ändå kan vålla Ryssland problem om Kreml måste lägga resurser på att skydda sina fartyg även i Finska viken.

Sist men inte minst skriver han:

”Kriget tränger allt djupare in i människors medvetande.”

SVT:s utrikesreporter Regina Svedberg Ågren säger att krigsfronten har flyttat längre norrut, syftande både på fartygsattacken och de ryska mordplanerna på en ukrainsk rappare i Danmark.

Finska viken är strategiskt viktig för Ryssland, säger hon.

– Det är Rysslands väg ut i Östersjön.