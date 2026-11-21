Drönarattacken mot ett ryskt fartyg i Finska viken är en tydlig eskalering av kriget, säger militärexperten Johan Huovinen till DN.

– Man har slagit mot hamnarna tidigare men inte mot specifika fartyg. Då blir det annorlunda. Det gör att kriget kommer närmare oss.

Attacken visar vilken förmåga Ukraina har i Finska viken, enligt Huovinen. Eftersom fartyg ständigt ändrar position räcker det inte med satellitbilder – det behövs exempelvis hackade kameror eller annan teknik som ger en realtidsuppfattning.

Ryssland har attackerat flera spannmålsfartyg i Svarta havet, och dagens ukrainska attack kan vara ett svar på det, enligt Huovinen.