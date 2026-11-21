Den finska gränsbevakningen har släppt nya bilder som visar det ryska lastfartyg som drivit in på finländskt vatten, skriver Iltalehti.

Bilderna som publicerades på lördagseftermiddagen visar hur öppna lågor slår från fartyget. Bilderna är tagna vid 15.30-tiden, ungefär sju timmar efter de första rapporterna om att fartyget brinner.

Enligt Finland har fartyget troligen utsatts för en ukrainsk drönarattack. Besättningen har evakuerats.

Iltalehti skriver att ytterligare ett ryskt fartyg upptäckts i finländskt vatten under lördagen.