Statsministern: ”Kriget sprider sig till våra närområden”
”Kriget sprider sig till våra närområden”, skriver Finlands statsminister Petteri Orpo på X.
Tidigare på lördagen drev ett brinnande ryskt fraktfartyg som träffats av en drönare in på finländskt vatten. Orpo understryker också Ukrainas rätt att försvara sig.
Enligt Helsingin Sanomat är fartyget uppsatt både på Ukrainas och USA:s sanktionslistor. Ukraina hävdar att det använts för att transportera krigsmateriel från Syrien till Ryssland åtminstone sedan 2022.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen