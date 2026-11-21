”Kriget sprider sig till våra närområden”, skriver Finlands statsminister Petteri Orpo på X.

Tidigare på lördagen drev ett brinnande ryskt fraktfartyg som träffats av en drönare in på finländskt vatten. Orpo understryker också Ukrainas rätt att försvara sig.

Enligt Helsingin Sanomat är fartyget uppsatt både på Ukrainas och USA:s sanktionslistor. Ukraina hävdar att det använts för att transportera krigsmateriel från Syrien till Ryssland åtminstone sedan 2022.