En rysk fartygskapten döms för att medvetet ha haft sönder undervattenskablar i Finska viken, rapporterar TT.

Det var under nyårsafton 2025 som fartyget Fitburg släpade ett ankare i 13 mil längs havsbotten mellan Estland och Finland. Två datakommunikationskablar skars sönder och åtta kopplingsstationer skadades.

Den ryska kaptenen och ett befäl från Azerbajdzjan döms till fängelse. De båda döms också att betala skadestånd för reparations- och undersökningskostnader.