En bild som finska gränsbevakningsväsendet delat från den ukrainska attacken.

Ukrainska attacker i Finska viken innebär risker för Finland. Det säger den tidigare finländske överstelöjtnanten Esa Keloniemi till Ekot med anledning av ett ukrainskt drönarangrepp mot ett ryskt fartyg förra veckan.

– Vi ger vårt fulla stöd till Ukraina, men vi vill inte att det här kriget kommer till vårt område, säger han till radion.

Han pekar bland annat på att Ryssland har möjlighet att störa ut drönare eller få dem att byta måltavla.