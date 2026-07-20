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Stockholm, 1984. Illustrationsbild. (TT)
Valet 2026Valrörelsen

”Bryt med pessimismen – det var inte bättre förr”

Av Joel Malmén
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Svenska väljare är djupt pessimistiska och nostalgiska. Visst finns det stora samhällsproblem i dag, men att det var bättre förr stämmer helt enkelt inte. Det skriver Markus Uvell, opinionsanalytiker och vd för Nordic Public Affairs, på DN Debatt.

Genomsnittssvensken har bättre ekonomi, välfärden och folkhälsan är bättre, självmorden har minskat kraftigt och det dödliga våldet minskat, skriver Uvell.

Nostalgin som politisk drivkraft hotar Sveriges framtid – den idealiserar ett förflutet som aldrig fanns, fortsätter han.

”Nästa regering – vilken den än blir – behöver bryta med pessimismen och nostalgin för att i stället visa vägen mot ett bättre framtida Sverige. För så här kan vi inte fortsätta.”

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Markus Uvell: ”Nostalgikerna har fel – det var inte bättre förr”
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Om debattören

Markus Uvell, opinionsanalytiker och vd för Nordic Public Affairs, snart bokaktuell med ”Det här jävla landet – längtan till ett Sverige som aldrig fanns” på Timbro förlag

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