Buffett slutar donera pengar till Gates stiftelse

Investerarprofilen Warren Buffett stoppar sin årliga donation till Bill Gates välgörenhetsstiftelse efter två decennier, rapporterar Reuters.

Buffett nämner inte Gates kopplingar till Jeffrey Epstein, men nyligen uppgav källor för Wall Street Journal att investerarlegendaren ville avvakta en granskning av Microsoft-grundaren Gates relation till sexförbrytaren innan han gav besked om årets donationer.

I år har Warren Buffett valt att donera aktier i sitt företag Berkshire Hathaway för motsvarande 6 miljarder dollar till fyra välgörenhetsstiftelser som hans barn förvaltar, skriver Reuters.