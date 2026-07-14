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Warren Buffett och Bill Gates i samtal 2017. (Nati Harnik / AP)
EpsteinhärvanUtredningen

Buffett slutar donera pengar till Gates stiftelse

Av Andreas Victorzon
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Investerarprofilen Warren Buffett stoppar sin årliga donation till Bill Gates välgörenhetsstiftelse efter två decennier, rapporterar Reuters.

Buffett nämner inte Gates kopplingar till Jeffrey Epstein, men nyligen uppgav källor för Wall Street Journal att investerarlegendaren ville avvakta en granskning av Microsoft-grundaren Gates relation till sexförbrytaren innan han gav besked om årets donationer.

I år har Warren Buffett valt att donera aktier i sitt företag Berkshire Hathaway för motsvarande 6 miljarder dollar till fyra välgörenhetsstiftelser som hans barn förvaltar, skriver Reuters.

Gates Foundation har fått 47 miljarder dollar av Buffett sedan 2006
Reuters  · Ofta betalvägg
Buffetts barn ska förvalta 95-åringens förmögenhet efter hans död
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Läs också

Källor: Buffett pausar donation till Gates stiftelse (29 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Buffett väntas fortfarande donera till stiftelser som Gates barn bedriver (30 juni)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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