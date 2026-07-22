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Daniel Siad har bemött anklagelserna mot honom i ett inlägg på X. (X)
EpsteinhärvanUtredningen

Epsteins svenske modellscout hittad död i sitt hem

Av Tomas Ekelund
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Sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad hittades död i sitt hem under måndagen, rapporterar franska BFM.

Dödsorsaken har inte fastställts och en utredning har inletts. Enligt källor till Le Parisien ska han ha dött av ett hjärtstopp.

Siad förekommer i en mängd mejl i Epsteindokumenten. Han har även anklagats för våldtäkt av Ebba P Karlsson, vilket han nekat till.

– Jag är inte den sortens person som skulle våldta, sa han själv i en intervju med Expressen i februari.

Anklagades sammanlagt av fem olika kvinnor
www.leparisien.fr
Hittades i hemmet i franska Colombes
www.bfmtv.com
Förekommer 2 090 gånger
www.tv4.se

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