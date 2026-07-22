Epsteins svenske modellscout hittad död i sitt hem
Sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad hittades död i sitt hem under måndagen, rapporterar franska BFM.
Dödsorsaken har inte fastställts och en utredning har inletts. Enligt källor till Le Parisien ska han ha dött av ett hjärtstopp.
Siad förekommer i en mängd mejl i Epsteindokumenten. Han har även anklagats för våldtäkt av Ebba P Karlsson, vilket han nekat till.
– Jag är inte den sortens person som skulle våldta, sa han själv i en intervju med Expressen i februari.
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