Obduktion av Epsteins modellscout visar inget våld

En obduktion av sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad visade inga tecken på våld, rapporterar Reuters.

Siad hittades död i sitt hem utanför Paris den 20 juli. Han var då 69 år gammal.

Ingen säker dödsorsak kunde fastslås, men undersökningen hittade hälsoproblem och tecken på en tidigare hjärtattack.

Siad förekommer i nära 2 000 mejl i Epsteindokumenten och har anklagats för våldtäkt, vilket han nekat till.