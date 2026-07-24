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Daniel Siad hittades död på måndagen
EpsteinhärvanUtredningen

Obduktion av Epsteins modellscout visar inget våld

Av Hedda Hallsenius
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En obduktion av sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad visade inga tecken på våld, rapporterar Reuters.

Siad hittades död i sitt hem utanför Paris den 20 juli. Han var då 69 år gammal.

Ingen säker dödsorsak kunde fastslås, men undersökningen hittade hälsoproblem och tecken på en tidigare hjärtattack.

Siad förekommer i nära 2 000 mejl i Epsteindokumenten och har anklagats för våldtäkt, vilket han nekat till.

Siad hävdar att relationen med Epstein var ”strikt professionell”
Reuters  · Ofta betalvägg
Svenska Ebba P Karlsson anklagade Siad för våldtäkt: ”Vi var rädda att det här skulle hända” (22 juli)
Expressen
Siad rekryterade modeller och kvinnor som Epstein skulle vilja träffa
www.theguardian.com
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