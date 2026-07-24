Obduktion av Epsteins modellscout visar inget våld
En obduktion av sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad visade inga tecken på våld, rapporterar Reuters.
Siad hittades död i sitt hem utanför Paris den 20 juli. Han var då 69 år gammal.
Ingen säker dödsorsak kunde fastslås, men undersökningen hittade hälsoproblem och tecken på en tidigare hjärtattack.
Siad förekommer i nära 2 000 mejl i Epsteindokumenten och har anklagats för våldtäkt, vilket han nekat till.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen