Burkina Fasos militär bryter alla band med Frankrike
Burkina Fasos militärregering bryter de diplomatiska banden med den tidigare kolonialmakten Frankrike, rapporterar AP. Frankrike har efter självständigheten varit Burkina Fasos främsta säkerhetspartner och främsta bidragsgivare.
Militärjuntan motiverar beslutet med vad man kallar ”uppenbara nykoloniala ambitioner” från fransk sida. De hävdar också, utan bevis, att Frankrike stöttat terrorister i Burkina Faso.
Relationen mellan länderna har under senare år gradvis försämrats. 2023 bad juntan Frankrike att kalla hem sin ambassadör och året efter utvisades flera diplomater.
Burkina Faso
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