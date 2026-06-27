ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Antifranska demonstrationer i Burkina Faso 2022. (Kilaye Bationo / AP)
Politiska läget i Burkina Faso

Frankrike: ”Fientligt och ogrundat” att bryta banden

Av Anders Hovne
Publicerad:

Från franskt håll riktas skarp kritik mot Burkina Fasos beslut att bryta alla diplomatiska band med Frankrike, skriver AFP.

I ett uttalande kallar franska UD beslutet ”fientligt och ogrundat” och skriver att det visar på ett ”oroande skifte” hos den burkinska regeringen.

Den forna kolonialmakten Frankrike var Burkina Fasos främsta internationella partner fram till militären tog makten 2022. Därefter har relationen gradvis försämrats.

Militärjuntan motiverar beslutet med ”nykoloniala ambitioner” från Frankrike
AP  · Ofta betalvägg
Frankrike lovar att svara
AFP  · Ofta betalvägg
I januari upplöste landets militärjunta alla politiska partier
TT

Burkina Faso

karta
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Politiska läget i Burkina FasoBurkina FasoFrankrikeEuropaAfrika