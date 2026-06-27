Frankrike: ”Fientligt och ogrundat” att bryta banden
Från franskt håll riktas skarp kritik mot Burkina Fasos beslut att bryta alla diplomatiska band med Frankrike, skriver AFP.
I ett uttalande kallar franska UD beslutet ”fientligt och ogrundat” och skriver att det visar på ett ”oroande skifte” hos den burkinska regeringen.
Den forna kolonialmakten Frankrike var Burkina Fasos främsta internationella partner fram till militären tog makten 2022. Därefter har relationen gradvis försämrats.
Burkina Faso
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