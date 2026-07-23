Busch: ”Sverige ska vara en ledande gruvnation”
Regeringen vill göra det lättare att öppna nya gruvor och föreslår bland annat att en ny myndighet med ansvar för miljöprövning ska bildas, för att förkorta tillståndsprocessen.
– Sverige ska vara en ledande gruvnation, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff på torsdagen.
Förslaget är en del av en ny strategi där målet är att öka gruvdriften i Sverige, för att bidra till Europas försörjning av viktiga råvaror och minska beroendet av andra länder.
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