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Olycksbussen. (Isac Lundgren / TT)
Busskraschen i Lund

Busschauffören gripen för grovt drograttfylleri

Av Joel Malmén
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Bussföraren som krockade med ett träd i Lund har gripits, skriver polisen på sin hemsida.

”Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada.”

Nio personer skadades i krocken, varav fem fördes till sjukhus med lindriga skador. Olycksplatsen vid Bantorget är avspärrad.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Chauffören är en man i 40-årsåldern
www.tv4.se
Vittne: ”Körde säkert 70 kilometer i timmen”
www.tv4.se
Annat vittne: ”Smällde som tusan”
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