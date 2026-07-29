Busschauffören gripen för grovt drograttfylleri
Bussföraren som krockade med ett träd i Lund har gripits, skriver polisen på sin hemsida.
”Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada.”
Nio personer skadades i krocken, varav fem fördes till sjukhus med lindriga skador. Olycksplatsen vid Bantorget är avspärrad.
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