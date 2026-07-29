Busschauffören gripen för grovt drograttfylleri

Bussföraren som krockade med ett träd i Lund har gripits, skriver polisen på sin hemsida.

”Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada.”

Nio personer skadades i krocken, varav fem fördes till sjukhus med lindriga skador. Olycksplatsen vid Bantorget är avspärrad.