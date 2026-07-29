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Olycksbussen. (Isac Lundgren / TT)
Busskraschen i Lund

Vittnen: Bussen körde fort – ”smällde som tusan”

Av Joel Malmén
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Rahul Iyer, som jobbar på en restaurang vid Bantorget i Lund, berättar för TV4 Nyheterna att olycksbussen först körde på två soptunnor med en hög smäll.

Sedan fortsatte den i hög fart – runt 70 kilometer i timmen, uppskattar han – en sträcka på 150 till 200 meter. Den undvek med nöd och näppe att krocka med en stenmur innan den körde in i ett träd så att glassplittret yrde, säger Iyer.

– Om inte trädet hade stått där hade bussen kört rakt in i vår restaurang.

Elias Ahlkvist, som jobbar i en kiosk i närheten, hörde också att det ”smällde högt som tusan” när bussen körde på soptunnorna.

– Och sedan körde den över alla vägskyltar längs med vägen också, för den var uppe på trottoaren och körde. Sedan smällde den i trädet.

Nio personer skadades, varav fem fördes till sjukhus. Deras skador är lindriga. Orsaken till olyckan är oklar.

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