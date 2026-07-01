BYD ökar försäljningen – förväntas passera Tesla igen

En bil från BYD parkerad framför en bil från Tesla Model. Arkivbild.

BYD levererade 557 000 elbilar det senaste kvartalet, en uppgång från 310 000 kvartalet innan. Det skriver Bloomberg.

Försäljningsökningen innebär att den kinesiska elbilstillverkaren lär återta förstaplatsen från Tesla, som förväntas meddela att de sålde runt 397 000 elbilar. Under första kvartalet i år sålde Tesla 358 000 bilar.

Tesla beräknas sälja 3 procent fler bilar än under samma kvartal i fjol, enligt Bloomberg. Det beror delvis på att försäljningen i Europa återhämtar sig efter nedgången som kom i samband med vd:n Elon Musks roll i Trump-administrationen.

Den globala marknaden för elbilar är samtidigt på väg mot ett nytt rekordår, skriver tidningen. Detta trots att försäljningen på världens största marknad, Kina, bromsar in.