C: Bra – men återinför det kommunala vetot

Centerpartiet välkomnar och står bakom stora delar av regeringens nya mineralstrategi, skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i en mejlkommentar till Omni.

Däremot är partiet kritiskt till att förbudet mot uranbrytning och det kommunala vetot tagits bort, och att den lokala acceptansen för gruvor därigenom försvårats, fortsätter hon.

”Kommunerna ska kompenseras och tjäna på gruvorna, men också få säga nej till gruvor som riskerar att förgifta bygdens dricksvatten.”