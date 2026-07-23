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Elisabeth Thand Ringqvist. (Jessica Gow/TT)
Gruvindustrins framtid

C: Bra – men återinför det kommunala vetot

Av Joel Malmén
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Centerpartiet välkomnar och står bakom stora delar av regeringens nya mineralstrategi, skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i en mejlkommentar till Omni.

Däremot är partiet kritiskt till att förbudet mot uranbrytning och det kommunala vetot tagits bort, och att den lokala acceptansen för gruvor därigenom försvårats, fortsätter hon.

”Kommunerna ska kompenseras och tjäna på gruvorna, men också få säga nej till gruvor som riskerar att förgifta bygdens dricksvatten.”

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TT
Vill korta tiden för nya gruvor
tv+text · Sveriges Television
Sveriges mineralstrategi
www.regeringen.se
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Gruvindustrins framtidElisabeth Thand RingqvistCenterpartietGruvindustriPolitikNäringspolitik